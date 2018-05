Twitter roept op: "Verander paswoord"

Twitter roept haar 330 miljoen gebruikers op om hun paswoord te veranderen. De sociale netwerksite vond een bug die wachtwoorden heeft ontmaskerd. “De wachtwoorden werden onversleuteld opgeslagen op de eigen servers van Twitter en dat mag normaal niet gebeuren”, zegt VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée.

Normaal kan Twitter zelf de paswoorden van gebruikers niet zien omdat die versleuteld zijn. “Nu is Twitter erachter gekomen dat ze toch onversleuteld opgeslagen zijn op hun eigen servers. Iedereen die toegang had tot die servers, kon de wachtwoorden dus zien.”

Twitter heeft voorlopig geen indicatie dat iemand de paswoorden gezien of misbruikt heeft. “Maar voor de zekerheid roepen ze toch iedereen op om zijn paswoord te veranderen.”

Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel wachtwoorden er blootgesteld zouden zijn. Maar volgens bronnen die betrokken waren bij de verklaring van het bedrijf gaat het om een “substantieel aantal” en waren ze gedurende “meerdere maanden” blootgesteld.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ