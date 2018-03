Twitter hard voor Marjolein

Twitter is gisteravond ontploft na de aflevering van Blind Getrouwd. Vooral Marjolein kreeg het zwaar te verduren. Hoewel zij en Mike in het begin voor elkaar gemaakt leken, is er nu toch een einde gekomen aan het sprookje: het koppel woont zelfs al niet meer samen.

Nadat Mike en Marjolein de eerste dagen van hun huwelijk op wolkjes hadden doorgebracht, ging het snel bergaf voor de twee. Gisteren kwam het tot een dieptepunt toen beslist werd om het experiment vroegtijdig stop te zetten. Na de aflevering waren veel twitteraars niet mals voor Marjolein omdat ze Mike harteloos zou hebben behandelend. Mike zien afdruipen nadat het koppel beslist had om terug apart te gaan wonen, lokte bij veel twitteraars medelijden op.

Vertelstem: "naelkaar zes dagen niet gezien te hebben komt Mike weer thuis bij Marjolein."

Marjolein: #blindgetrouwd pic.twitter.com/KAMilTrCbq — Christof(@GewoonChristof) 19 maart 2018

Kunnen we Marjolein eruit stemmen? #blindgetrouwd — TanjaBergen(@TanjaBergen) 19 maart 2018

Marjolein, get yourshit together. Dees is niet oke. Zelfs ik ben gekwetst. #blindgetrouwd — Abigaël (@abigaeldw) 19 maart 2018

Kan Marjolein vervangen worden door iemand anders?? DieneMike verdient echt beter #blindgetrouwd — Lise De Backer (@LiseDeBacker) 19 maart 2018

"Wijcommuniceren verschilend."



Jij communiceert niet echt he Marjolein. Jij lacht Mike uit als hij jou niet begrijpt, meestal bijgestaan door een of ander vreemd getrokken gezicht.#blindgetrouwd — Joren Maes (@JorenMaes) 19 maart 2018

Ook Marjoleins job als lifecoach bleef niet onbesproken.

Hoe gaat het eigenlijk met de mensen die Marjolein gelifecoached heeft ? #blindgetrouwd — Sven Thomas (@Sven__Thomas) 19 maart 2018

Waar ik het meest verontwaardigd over ben: hoe is iemand als Marjolein life coach? #blindgetrouwd — Kelly (@thingslikekelly) 19 maart 2018

Al neemt niet iedereen Marjolein iets kwalijk.

Ma iedereen is nu tegen Marjolein maar als die klik er niet is, dan is die er gewoon niet? Ge kunt da moeilijk forceren he weners — s o r a y a (@sorayachowdhury) 19 maart 2018