Tweet Kylie Jenner kost Snapchat 1,3 miljard

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner heeft de koersdaling van Snapchat flink laten dalen door een negatieve tweet de wereld in te sturen. “Is er nog iemand die Snapchat niet meer opent? Of doe alleen ik het niet meer… Dit is zo triestig”, vroeg Jenner zich af op Twitter. De realityster reageert zo op de recente update die Snapchat uitvoerde.

De aandelen van Snapchat gingen gisteren fors naar beneden. De Koers op de Amerikaanse beurs daalde met ruim zes procent. Volgens sommigen komt dat door de negatieve tweet van Jenner. Op Twitter heeft ze meer dan 24 miljoen volgers.

Snapchat voerde vorige week een nieuwe update uit, maar die zorgde bij heel wat mensen al voor onvrede. Er werd zelfs een petitie gestart. Meer dan 1,2 miljoen mensen ondertekende die.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.