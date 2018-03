Tweede 'Patser' wordt kerstfilm

Gisteren kondigden Adil El Arbi en Bilall Fallah aan dat hun succesfilm ‘Patser’ een vervolg krijgt. Bij Maarten en Dorothee vertelden ze dat het een kerstfilm wordt, volledig in ‘patserstijl’.

Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee belden gisteren met Adil El Arbi om eens te polsen naar hun plannen voor de nieuwe film. Die plannen bleken er altijd al geweest te zijn. Als de eerste film een succes werd, zouden er twee of drie komen. “Nu dat het geval was, dachten we gewoon: ‘let’s go for it’”, aldus El Arbi.

Hoewel het scenario nog niet geschreven is, weet El Arbi wel al waar de film over zal gaan. “Het gaat de coolste, meest ‘Patserige’, badass kerstfilm ooit worden”, aldus El Arbi. De film zou in 2020 in de zalen moeten verschijnen.

Hollywood

Fans zullen dus nog even op hun honger moeten blijven zitten. Dat komt omdat het duo grootse plannen heeft in Hollywood. Daar gaan ze zowel ‘Bad Boys 3’ als ‘Beverly Hills Cop 4’ maken. Dat verandert wel niets aan hun plannen voor een tweede ‘Patser’-film.