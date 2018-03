Tweede dag voor 'Sushi Festival'

Er komt een tweede dag van het 'Sushi Festival'. Dat heeft Hasselts burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) aangekondigd op haar Facebookpagina. De eerste dag was na amper drie uur volledig uitverkocht, waarop de organisatie besloot de deuren een dag voordien ook al te openen.

Eigenlijk was het 'Sushi Festival' slechts een eendaags event maar door de populariteit van de ticketverkoop werd snel beslist om een tweede dag te organiseren. De studenten van PXL die het evenement organiseren, zullen ook op zaterdag 14 april mensen ontvangen. Burgemeester Vananroye (CD&V) laat dit via Facebook weten.

Zaterdag

“Door de massale belangstelling voor het eerste 'Sushi Festival' in de Japanse Tuin op 15 april breiden we het festival nu ook uit naar zaterdag 14 april”, vertelt coördinator Sara Davidson van de Japanse Tuin aan HBVL. “Op die manier willen we nog eens 2.300 sushifans gelukkig maken. Of de workshops ook op zaterdag doorgaan, moet nog bekeken worden met de betrokken lesgevers. Daarover volgt meer nieuws op de Facebookpagina van de Tuin.”

Wie vandaag geen ticket kon bemachtigen, krijgt dus een tweede kans. Vanaf morgenochtend negen uur start de ticketverkoop voor zaterdag via www.japansetuin.be

