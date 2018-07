Trump gaat in 2020 voor tweede termijn

De Amerikaanse president Donald Trump doet in 2020 een gooi naar een tweede ambtstermijn. Dat zegt hij aan de Britse krant Mail on Sunday. Trump schat zijn kansen hoog in: "Iedereen wil dat ik het doe. Ik verwacht niet dat ik verslagen zal worden door een Democraat", zegt hij. Verderop in dat interview zegt hij dat de Britse koningin Elizabeth de brexit inschat als "een heel complex probleem". Hij zag de 'Queen' vrijdag in Windsor.

Donald Trump werd in 2016 verrassend verkozen tot president van de Verenigde Staten. Hij kan in 2020 voor een tweede ambtstermijn van vier jaar gaan, en is dat ook van plan. "Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren met de gezondheid, maar ik ben zeker van plan om in 2020 weer mee te doen", zegt hij in een interview met de Britse krant Mail on Sunday, de zondagse versie van de Daily Mail.

Geen tegenkandidaat

Veel Democratisch weerwerk verwacht hij over twee jaar niet. "Ik denk niet dat ik verslagen zal worden door een Democraat. Ik ken ze en ik denk niet dat ze de juiste kandidaat hebben." In het interview met tv-presentator Piers Morgan ging hij ook in op de brexit. "De koningin heeft gezegd - en ze heeft gelijk - dat het een heel complex probleem is. Ik denk dat niemand enig idee had hoe complex het zou worden. Iedereen dacht dat het ging zijn van 'oh, het is eenvoudig, we zijn lid of zijn geen lid, of we zullen wel zien wat gebeurt."

Details wilde Trump daarna niet geven, omdat hem gezegd was dat het niet toegelaten is iets te vertellen over een gesprek met de koningin. "Ik kan enkel zeggen dat ze een ongelooflijke vrouw is, zo scherp, zo mooi. Als ik zeg mooi, bedoel ik vanbinnen en vanbuiten."

Poetin

De Amerikaanse president verblijft momenteel in het Verenigd Koninkrijk voor een werkbezoek. Hij ontmoette er onder meer premier Theresa May en de Queen. Morgen trekt hij naar de Finse hoofdstad Helsinki voor zijn eerste officiële ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.