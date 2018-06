Trailer nieuwe Dumbo goed onthaald

De trailer van de remake van de Disney-klassieker Dumbo is vandaag uitgekomen. En die wordt alvast goed onthaald. De film is van de bekende regisseur Tim Burton en speelt het bekende verhaal nu na met echte acteurs, Dumbo zelf is nog gemaakt door een computer, maar ziet er levensecht uit.

In de trailer zien we al dat de nieuwe film dichtbij de originele film uit 1941 blijft. De scène waarin het olifantje op een platform de hoogte wordt ingestuurd, komt prominent in beeld.

Het verhaal volgt Dumbo’s verzorger, gespeeld door Colin Farrell, nadat hij aangenomen wordt door circusdirecteur Danny DeVito. De film komt uit in de lente van 2019.