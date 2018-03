Trailer 'House of Cards' zonder Spacey

Netflix heeft vandaag een eerste trailer van het nieuwe seizoen van 'House Of Cards' verspreid, zonder boegbeeld Kevin Spacey. Die laatste werd ontslagen nadat bekend raakte dat hij betrokken was bij het #metoo-schandaal. 'House of Cards' keert eind dit jaar terug op Netflix, het wordt meteen het laatste seizoen.

In de eerste teaser van het laatste 'House Of Cards'-seizoen is voor het eerst te zien dat actrice Robin Wright, die Claire Underwood speelt, de plak zwaait in het Witte Huis. De serie moest voor het laatste seizoen ook grondig worden omgegooid, nadat hoofdrolspeler Kevin Spacey ontslagen werd omdat zijn naam genoemd werd in de hele #metoo-affaire. In de trailer zit ook een subtiele verwijzing naar president Bill Clinton, die bijna afgezet werd na zijn seksuele escapades.

Het nieuwe seizoen van 'House Of Cards' wordt in de herfst uitgezonden op Netflix. Het wordt een seizoen dat slechts uit acht afleveringen zal bestaan, de vorige vijf seizoenen telden steeds dertien afleveringen.

Bekijk hier de volledige trailer:

