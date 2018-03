Trailer gelost: 'Mary Poppins returns'

Walt Disney brengt rond Kerstmis ‘Mary Poppins returns’ uit, het vervolg op de wereldberoemde musicalfilm uit 1964. De trailer werd afgelopen nacht tijdens de Oscaruitreiking gelost. Emily Blunt zal in de nieuwe film de rol van de vliegende nanny op zich nemen.

In de oorspronkelijke film uit 1964 stippelde Poppins een opvoedingstraject uit voor de kinderen van de familie Banks. De vervolgfilm volgt een van de zonen van de Banks die intussen zelf drie kinderen heeft. Na een verlies in de familie biedt de vliegende nanny hulp om hen opnieuw plezier in het leven te bezorgen. De volwassen man wordt met andere woorden op zijn beurt door de vliegende nanny geholpen bij het opvoeden.

De rol van de nanny wordt door actrice Emily Blunt vertolkt, bekend van ‘The Devil Wears Prada’ en ‘The Young Victoria’. Ook Meryl Streep, Julie Walters en Lin-Manuel Miranda krijgen een rol in de nieuwe musicalfilm.

Bekijk hier de trailer: