Tragere iPhone? Dat kies je straks zelf

Met de nieuwe update van iOS 11 zullen iPhone-gebruikers zelf kunnen kiezen of hun toestel met een oudere batterij trager wordt of niet. Dat meldt Apple vandaag in een overzicht met meer details over iOS 11.3. Die update zou in de lente moeten verschijnen.

Het blijkt één van de grootste tussentijdse updates te worden die Apple ooit heeft uitgebracht, onder meer door enkele nieuwe batterijfuncties. Zo laat een iPhone binnenkort zien hoe het gesteld is met de gezondheid van de batterij en of die vervangen moet worden.

Gebruikers kunnen ook zelf beslissen of de zogenaamde vertragingsfunctie in- of uitgeschakeld is. Dat beloofde Apple onlangs nadat het toegegeven had dat het oudere iPhones vertraagt. Oudere toestellen krijgen namelijk een lagere pieksnelheid om te voorkomen dat ze bij zware belasting plots uitvallen. Binnenkort laat de iPhone zien of die functie is ingeschakeld en kunnen gebruikers er voor kiezen om ze weer uit te zetten.

Animoji

Een andere leuke update is dat er vier animoji bijkomen. Die 3D-emoji bootsen de stem en het gezicht van de iPhone eigenaar na als die een boodschap opneemt. In totaal zullen er zestien animoji zijn: de leeuw, de beer, het skelet en de draak.

Verder krijgt ook ARKit een update. Dat is de iOS-technologie achter augmented reality-apps die virtuele objecten in echte ruimtes plaatsen. Nu herkent een iPhone vooral horizontale vlakken zoals tafels en vloeren, maar binnenkort kunnen ook verticale vlakken zoals muren en duren gebruikt worden.

