Toy Story komt met vervolg 8 jaar na 3e film

Toy Story, de bekende film waarin speelgoed tot leven komt, is terug. Disney en Pixar brachten een eerste teaser uit waarin alle personages te zien zijn. En er is zelfs plaats voor een nieuw personage, al gaat het wel niet om een stuk speelgoed, maar om een plastic vork.

De nieuwe Toy Story is de vierde film in de reeks en komt er pas acht jaar na Toy Story 3. En niet alleen de personages keren terug, ook de vertrouwde stemmen zijn weer van de partij. Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack en John Ratzenberger zullen opnieuw in de rol van de speelgoedfiguurtjes kruipen.

Toy Story 4 wordt geregisseerd door Josh Cooley en zal vanaf juni 2019 in de bioscoop te zien zijn.