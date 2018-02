'Tournée Minérale' gaat van start

Zo'n 90.000 Belgen beginnen vandaag aan de tweede editie van 'Tournée Minérale'. Ze gaan de hele maand geen alcohol drinken. De opbrengst van de campagne gaat naar het onderzoek tegen kanker.

De eerste editie begin vorig jaar was een succes, met meer dan 120.000 Belgen die gedurende een maand geen druppel alcohol tot zich namen. Dit jaar zijn er minder deelnemers, maar wat opvalt: meer mensen doen in groep mee. Er zijn bijna 40 procent meer teams dan vorig jaar.

Voor de tweede editie werd de website van 'Tournée Minérale' opgefrist. Nieuw is dat je een vriend, familielid of collega kan uitdagen om mee te doen. Om hem of haar extra te motiveren, kan je beloven een som te storten als die vriend het de hele maand volhoudt. Het ingezamelde geld wordt door Stichting tegen Kanker ingezet voor kankeronderzoek.