Topmodel Liz Hurley opent diamantbeurs

Het Britse topmodel Liz Hurley was gisteren in Antwerpen om de prestigieuze diamantbeurs Carat + te openen. Ze mocht daar de duurste diamanten ter wereld vasthouden en moest vooral het hele event nog glamoureuzer maken dan het al was.

Ook al is ze intussen al 52, Liz Hurley steelt nog altijd de show. Het voormalige gezicht van Estée Lauder deed dat ook gisteren in een gouden glitterjurk, tussen een menigte zeer gelukkige mannen en perslui.

Maagd in diamantwereld

Ze voelt zich ook meteen thuis tussen de miljoenen aan diamanten die hier liggen. “Dit is allemaal heel nieuw voor mij. Ik moet bekennen dat ik nog maagd ben in de wereld van diamanten”, zegt Hurley.

De grootste diamanthandelaars ter wereld tonen op deze beurs hun duurste stenen. Ze laten hun juwelen maar al te graag zien aan Hurley, die ze met haar opvallend gemanicuurde handen één voor één mag vasthouden.

Witte diamanten

Maar het Estée Lauder-model heeft zo haar voorkeuren. “Ik hou het meest van witte diamanten, maar ik moet zeggen dat ik ook gevoelig ben voor gekleurde stenen.”

Ze bezit zelf geen enkele diamant, zegt ze, maar als topmodel heeft ze er heel haar carrière lang wel al ontelbaar veel mogen dragen. “Elton John heeft heel vaak sponsoracties georganiseerd voor zijn aidsstichting 'White Tie and Tiara'. Dus jarenlang ben ik een gelukzak geweest want ik mocht daarvoor de allermooiste tiara's lenen die speciaal voor mij gemaakt werden.”