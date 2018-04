Top-dj Avicii (28) overleden

De Zweedse dj Avicii is op 28-jarige leeftijd overleden. Dat melden Zweedse media.

Tim Bergling, de echte naam van de dj, is dood aangetroffen in Oman. Hij kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen door alcoholisme.

Zo heeft hij al enkele jaren problemen met zijn pancreas, en in 2014 werden zijn galblaas en blinde darm verwijderd.

Enkele van zijn bekendste hits zijn 'Levels', 'Wake me up' en Bromance. Omwille van zijn gezondheidsproblemen, was hij in 2016 al gestopt met optreden. Hij stond vanaf 2012 vier jaar op rij op Tomorrowland.