Tomorrowland voor Belgen in 1 uur uitverkocht

In een uur tijd zijn alle tickets voor beide weekends van het dancefestival Tomorrowland in Boom uitverkocht. Zowel de weekendtickets als de dagtickets zijn de deur uit.

Wie vanmorgen geen ticket kon bemachtigen, kan het vanavond om 17 uur nog eens proberen. Dan krijg je wel gezelschap van de rest van de wereld, want dan start de worldwide pre-sale. Op 3 februari is ten slotte je allerlaatste kans, want dan is de wereldwijde ticketverkoop. Een dagticket is dan wel zeven euro duurder, van 94 naar 101 euro. Een weekendticket kost dan 281 euro in plaats van 225 euro.