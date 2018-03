Tomorrowland krijgt wintereditie in Alpe d'Huez

Het immens populaire dancefestival Tomorrowland krijgt nu ook een wintereditie. Dat laat de organisatie weten. Van 13 tot 15 maart 2019 wordt het volledige skigebied Alpe d'Huez omgetoverd tot een festivaldomein waar ruim 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld welkom zijn.

'Tomorrowland Winter', de naam van het winterfestival, zal je over het hele skigebied kunnen beleven. Er zullen, net als bij de 'gewone' zomereditie, verschillende podia zijn, waaronder een speciaal ontwikkelde mainstage aan de voet van de pistes. Het festival krijgt het thema van 'The Hymn of the frozen Lotus'.

Unieke setting

"De bekendste en grootste dj’s van over de hele wereld, extra aandacht voor lekker eten en drinken, soms op de meest verrassende plekken, en dat alles overgoten met de decoratie, magie en sfeer die eigen zijn aan Tomorrowland", klinkt het bij de organisatie. "Voeg daar de unieke setting van Alpe d’Huez aan toe, 1.860 meter hoog in de Franse Alpen, en je hebt alle ingrediënten voor een festivalervaring zoals nog nooit eerder ter wereld is aangeboden."

Hele skidomein

Werkelijk het hele skidomein zal voorbehouden zijn voor het festival. Enkel mensen met een ticket voor Tomorrowland krijgen toegang tot skigebied Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. "Wat de beleving nog unieker maakt", klinkt het.

De burgemeester van Alpe d'Huez, Jean-Yves Noyrey, klinkt tevreden. "Het organiseren van een festival van deze omvang in onze setting heeft nog niemand gedaan", zegt hij. "We beseften dus al snel dat dit een unieke opportuniteit was."

Prijskaartje

Bezoekers kunnen kiezen voor een arrangement van vier of zeven dagen. Wat krijg je daarvoor? Een ticket voor het festival, verblijf en een skipas. Het prijskaartje dat daaraan vast hangt?

Voor vier dagen betaal je minstens 685 euro

betaal je minstens euro Voor zeven dagen betaal je zeker 825 euro

Ticketverkoop

De ticketverkoop voor het arrangement van zeven dagen begint op 8 september. Voor de arrangementen van vier dagen kan je tickets kopen vanaf 15 september. Meer informatie over wat in die arrangementen zit, kan je vinden op de website van Tomorrowland.