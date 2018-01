Tom Petty stierf aan overdosis pijnstillers

De Amerikaanse rockster Tom Petty is in oktober overleden aan een overdosis pijnstillers. Dat heeft een onderzoek van een gerechtsdokter in Los Angeles uitgewezen. De overdosis werd onbedoeld toegediend, zo blijkt ook uit het rapport.

In het lichaam van Petty werden verschillende middelen teruggevonden, onder meer fentanyl, oxycodon en temazepam. Die mix leidde tot een hartaanval en het falen van enkele organen, blijkt uit het onderzoek.

Verschillende aandoeningen

Volgens de familie van Tom Petty had de zanger op het moment van het overlijden af te rekenen met verschillende aandoeningen: de longziekte emfyseem, knieproblemen en een gebroken heup. "Op de dag van zijn overlijden had hij het nieuws gekregen dat zijn heup gebroken was. We denken dat de pijn ondraaglijk was en dat dit de oorzaak was voor zijn overmatig gebruik aan medicijnen", zegt de familie van een verklaring.

Hartaanval

Tom Petty, bekend van nummers als "Refugee", "Free Fallin'" and "Learning To Fly", stierf in oktober 2017 op 66-jarige leeftijd. Hij was in een ziekenhuis opgenomen nadat hij in zijn woning in Malibu een hartaanval had gekregen. Hij had er net een tournee naar aanleiding van veertig jaar Tom Petty & The Heartbreakers opzitten.

Bekijk ook: Rocklegende Tom Petty overleden