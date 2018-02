Ticketverkoop musical 40-45 boomt

Er zijn al meer dan 100.000 tickets verkocht voor de spektakelmusical 40-45 van Studio 100. De show gaat binnen acht maanden in première maar door de enorme interesse heeft Studio 100 beslist extra voorstellingen in te lassen.

De nieuwe spektakelmusical vertelt het verhaal van twee Antwerpse broers vlak na de Eerste Wereldoorlog. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. De hoofdrollen worden door Jelle Cleymans en Jonas Van Geel vertolkt, voor de andere rolverdeling werden twee casts opgesteld die beurtelings zullen optreden.

"Veel vertrouwen"

Studio 100-baas Gert Verhulst reageert blij op het succes van de ticketverkoop. “Ik ben ongelofelijk tevreden dat al meer dan 100.000 Vlamingen ons het vertrouwen hebben gegeven door een kaartje te kopen voor 40-45. Met Will Tura, Steve Willaert, Frank Van Laecke en Allard Blom hebben we een absoluut creatief topteam samengesteld”, zegt hij.

Technisch hoogstaand concept

Maar niet alleen door de dubbele cast is deze productie grensverleggend: ook het technisch concept, inclusief rijdende tribunes, dat voor deze voorstelling werd bedacht is een absolute wereldprimeur. Speciaal voor 40-45 bouwt Studio 100 in Puurs een Pop-Up Theater om deze gigantische monsterproductie te kunnen huisvesten.