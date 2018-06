Thriller van Bill Clinton in de rekken

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft een boek geschreven: 'President Vermist' of ‘President is missing’, een thriller die vandaag in de rekken ligt. Clinton kreeg tijdens het schrijven hulp van één van de bestverkopende Amerikaanse thrillerschrijvers. Iedereen pluist het boek natuurlijk uit, op zoek naar bedekte kritiek op huidig president Trump. Het hoofdpersonage, president Duncan, lijkt in elk geval zijn tegenpool.

Het boek van Bill Clinton gaat over een Amerikaanse president die verdwijnt, omdat hij een vreselijke cyberaanval tegen zijn land probeert te vermijden. Clinton maakt zich, naar eigen zeggen, al twintig jaar zorgen over de cyberveiligheid. Het was ook daarom dat hij er jaren geleden een wet heeft over uitgevaardigd.

Volgens Clinton is het ook als president mogelijk om volledig van de radar te verdwijnen, “maar enkel als de president echt vastberaden is”. De ex-president zou het wel onverantwoord vinden, al voegt hij toe dat de omstandigheden van het boek om zo’n verdwijning vragen.

James Patterson

Bill Clinton schreef het boek samen met de bekende thrillerauteur James Patterson. Het werd vandaag wereldwijd gepubliceerd, ook in het Nederlands.