'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' is beste film

In Londen zijn de Bafta's uitgerijkt, dat zijn de Britse film- en televisieprijzen. Gary Oldman is uitgeroepen tot beste acteur voor zijn vertolking van de Britse premier Churchill in de film 'Darkest Hour'. De Amerikaanse Frances McDormand werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol in de film 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Die werd ook uitgeroepen tot beste film.

In de categorie beste film moest 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' het opnemen tegen 'Call Me By Your Name' (Luca Guadagnino), 'Darkest Hour' (Joe Wright), 'Dunkirk' (Christopher Nolan) en 'The Shape of Water' (Guillermo del Toro).

Die laatste film sleepte maar liefst twaalf nominaties in de wacht, maar kon er maar drie verzilveren, waaronder die voor beste regisseur. De prent is ook de grote slokop bij de nominaties voor de Oscars, waar de film in dertien categorieën een gooi doet naar de oppergaai.

De Bafta's, kort voor British Academy of Film and Television Arts, gelden als het Britse opwarmertje voor de Oscars, die op 4 maart worden uitgereikt in Hollywood.