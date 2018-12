Het was een politiek woelig jaar en vaak dook in dat gewoel de figuur op van Theo Francken, de gewezen staatssecretaris van Asiel en Migratie van de N-VA. Het maakt hem tot de populairste politicus van Vlaanderen, en dat weerspiegelt zich ook in onze lijst van 'De 100 Belgen van 2018', zoals die samengesteld werd door jullie en de lezers van Het Laatste Nieuws. Jullie stemden hem op de tweede plaats.

Bekijk hier de volledige reportage: