Test: Zit jij te vaak op je smartphone?

We gebruiken steeds vaker onze smartphone en velen willen eigenlijk ook wel minderen. Maar hoe zit het met jouw smartphonegebruik? Raak jij in paniek als de batterij van smartphone bijna leeg is of weet je vaak niet eens meer waar je je telefoon gelaten hebt?

Om ons bewuster te maken van ons smartphonegebruik zijn onder andere de Provincie Antwerpen, Universiteit Gent en de Gezinsbond de campagne ‘Kop Op’ gestart. Daarmee proberen ze de Vlaming wat vaker ‘op te doen kijken’ van zijn smartphone.

Jouw profiel

Hieronder kan je testen hoe verslingerd jij bent aan je smartphone. Na enkele vragen te hebben beantwoord, krijg je jouw smartphoneprofiel. Afhankelijk daarvan krijg je enkele tips voorgeschoteld die je kunnen helpen om je smartphone wat vaker aan de kant te laten liggen.

Bij ‘Kop Op’ hoort ook een app, ‘MobileDNA’, die je kan helpen om je smartphonegebruik bij te sturen. ‘MobileDNA’ maakt een mobiele diagnose. De app houdt onder meer bij hoeveel applicaties je gebruikt en hoe lang je daar gemiddeld per dag aan spendeert. Afhankelijk van jouw mobiele DNA krijg je tips om te werken aan je smartphonegebruik.

Regels opleggen

Het gebruik van digitale diensten neemt almaar toe en vooral twintigers en dertigers blijken daar problemen mee te hebben. Zes op de tien leggen zichzelf regels op om gebruik van hun smartphone onder controle te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Imec-digimeter van de vakgroep Media & ICT (MICT) van de Universiteit Gent.