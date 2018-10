Tentoonstelling leert kinderen alles over beren

Vanaf morgen kan je in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel gaan kijken naar 'Teddy & Beer', een tentoonstelling over de acht berensoorten die op onze planeet leven. Kinderen mogen hun eigen knuffelbeer meebrengen, er is voor hen een speciaal parcours voorzien waar ze alles spelenderwijs kunnen ontdekken.

Vanaf vier jaar kunnen kinderen in het museum zelf rondlopen en -kijken. Ze leren op spelende wijze de echte beer achter hun knuffelbeer kennen. Met een badge kunnen ze allerlei opdrachten uitvoeren, zoals grommen als een echte beer.

'Teddy & Beer' loopt tot september volgend jaar. Ook wie al iets ouder is, mag altijd z'n knuffelbeer meebrengen.