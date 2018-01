Teletubbie Tinky Winky overleden

De Britse acteur Simon Shelton Barnes, de man achter of beter in de paarse Teletubbie Tinky Winky, is onverwacht overleden op 52-jarige leeftijd. Dat meldt zijn familie aan Britse media.

Shelton voegde zich pas in 1997 bij het Teletubbieteam nadat de vorige Tinky Winky ontslagen werd. Hij was acteur, danser en choreograaf en paste dus perfect voor de rol van de dansende Teletubbie.

De serie over de gekleurde dikke mannetjes, en later ook hun stofzuiger, liep van 1997 tot 2001 in meer dan 120 landen en in 45 talen. Meer dan een miljard kinderen zouden de serie gezien hebben.

De zoon van Shelton postte een emotioneel Facebookbericht op het overlijden van zijn vader. “Ik schaamde mij vroeger altijd dat mijn vader danste en acteerde voor kinderen”, zegt hij. “Maar uiteindelijk werd ik ontzettend trots op hem. Ik ga nu leven zoals hij mij dat geleerd heeft. En ik ga niet te verdrietig zijn, want dat zou hij niet gewild hebben.”

Simon Shelton werd 52 jaar en laat drie kinderen en een echtgenote na. Zijn doodsoorzaak is momenteel nog onbekend. Op 7 februari wordt hij begraven en aan de aanwezigen wordt gevraagd om felle kleuren te dragen.