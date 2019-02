Telefacts: een portret van ontwerper Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld valt niet onder één noemer te beschrijven. Kaiser Karl. Hoofdontwerper bij Chanel. Het grootste mode-icoon van de laatste jaren. Fotograaf. Kunstenaar. Karikaturist. Daarom brengt Birgit Van Mol een portret van de overleden, excentrieke modeguru vanavond in Telefacts.

Lagerfeld was een Duitser. Hij was meer dan 30 jaar hoofdontwerper van Chanel. Hij was bekend om z'n witte haar, zwarte zonnebril en z'n vingerloze handschoenen.

Volgens Fashion blogster Sofie Valkiers was hij een icoon in de modewereld. Een echte pionier: "Heel zijn leven lang heeft hij gewerkt met mode en kunst, dat is uniek". "Het is ook opvallend dat hij op zijn leeftijd nog trends kon zetten en zelfs voorspellen". Onlangs was zijn lentecolletie nog verschenen.

