Telefacts brengt straks portret van Avicii

De muziekwereld werd vrijdag opgeschrikt door het plotse overlijden van de Zweedse top-dj Tim Bergling, bekend als Avicii. Telefacts brengt vanavond een portret van hem, die amper 28 jaar werd en beschouwd werd als één van de beste dj’s ter wereld. De volledige reportage over Avicii zie je vanavond om 22.50 uur in een extra Telefacts.

In de reportage krijgen er een inkijk in het leven van Avicii en hoe verbeten hij was, ondanks zijn gezondheidsproblemen en de stress die het zware leven van als wereldster met zich meebracht. Als hij problemen krijgt met zijn galblaas en appendix beslist hij om zijn tour verder ter zetten, ten koste van zijn gezondheid.

(Meer onder de video)

Tournee

Een cameraploeg volgde de dj en zijn crew enkele jaren geleden maandenlang op tournee in Australië. Net als over de hele wereld staan duizenden fans te popelen om hem aan het werk te zien. De Australische radio is dan ook bijzonder opgelucht als ze Avicii bellen en horen dat hij toch zal optreden.

(Lees verder onder de video)

Machtig gevoel

“Het is een zalig gevoel als mensen meezingen met één van mijn nummers”, vertelde de dj toen hij voor het eerst na zijn operatie weer op het podium stond. “Het geeft een enorm machtig gevoel.”

(Meer onder de video)

Oman

Tim Bergling overleed vrijdag onverwacht in een resort in Oman, waar hij met vrienden verbleef. Waaraan de dj precies overleed, is voorlopig niet bekend. Bergling werd 28.

De volledige reportage over Avicii zie je vanavond in een Telefacts Special, om 22.50 uur op VTM.

Bekijk ook: