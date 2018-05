Taalunie wil smileys in kranten

Als het van de baas van de Nederlandse Taalunie afhangt, mogen smileys ook in kranten gebruikt worden. “Ze zijn niet voor niets zo populair”, zegt Hans Bennis aan het Algemeen Dagblad. “Ze geven een emotie weer die we anders moeilijk kunnen uitdrukken.”

Vooral ‘;-)’, de knipoog, zou volgens Bennis een goede aanvulling zijn op de bestaande leestekens. “Ironie wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Er kunnen enorme misverstanden ontstaan als lezers iets ernstig opvatten dat door de schrijver ironisch bedoeld is.”

Weg met de komma

Bennis is er zeker van dat het niet lang zal duren voor de smileys gebruikt zullen worden in kranten en andere formele teksten. Bovendien denkt hij dat bepaalde leestekens (zoals de puntkomma, de komma en de dubbelpunt) zullen verdwijnen. “Ze komen nog amper voor in sms’jes omdat je ze ook niet nodig hebt om een tekst goed te kunnen begrijpen.”