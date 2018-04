Sven en Amanda gaan trouwen

Sven (23) en Amanda (25) die tijdens ‘Mijn Pop-uprestaurant 2016’ samen restaurant 'Kommati' runden, gaan trouwen. Sven vroeg Amanda op Valentijn tijdens een trip naar New York ten huwelijk.

Sven heeft Amanda al even geleden ten huwelijk gevraagd. “Ik had dat absoluut niet verwacht”, reageert Amanda. “Tijdens een weekje New York heeft Sven mij op Valentijn meegenomen naar een zeer romantisch ministrandje met uitzicht op de indrukwekkende skyline van New York. Toen ik mijn ogen opendeed, zat hij op één knie met een blinkende ring in zijn handen. Uiteraard heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik was zo overdonderd en gelukkig dat ik drie kwartier aan een stuk heb gelachen. Sven vroeg op een gegeven moment zelfs waar de tranen bleven.”

Sven en Amanda, die ondertussen twee jaar samen zijn, zullen volgend jaar op 14 juni in het huwelijksbootje stappen.