Sven De Leijer moet dansen in Beste Kijkers

Sven De Leijer is vanavond te gast in ‘Beste Kijkers’. Het is de eerste keer dat de televisiepresentator te gast is in een VTM-programma en dat zal hij geweten hebben.

Gaandeweg de aflevering leren we Sven iets beter kennen. Zo vertelt hij over zijn haat voor dansen en voor ‘de dab’.

Die kans laat een van de andere gasten, Jandino Asporaat, niet liggen. Hij roept Sven De Leijer en teamcaptain Sven De Ridder op de dansvloer voor een kleine dance battle.

Benieuwd hoe dat afloopt? De volledige aflevering van ‘Beste Kijkers’ zie je vanavond om 21.10 uur op VTM.