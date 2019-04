Succesrijk: Vlamingen ondernemen op exotische locaties

Vanavond gaat het tweede seizoen van Succesrijk! op antenne. Ditmaal volgt het VTM NIEUWS-programma Vlaamse ondernemers die hun dromen gingen najagen in het buitenland. Hoe is het om te ondernemen en te leven op exotische locaties? Hoe zijn ze er in geslaagd om een succesrijke business op te bouwen in het buitenland? En: is er een keerzijde aan de medaille?

Voor een antwoord op al die vragen trekken ze naar Chili, Indonesië, Sri Lanka en Zuid-Afrika. In dat laatste land vind je Nour Adinne Ayyoub. De 51-jarige Antwerpenaar met Marokkaanse roots verhuisde in 1994 naar Kaapstad om er aan het werk te gaan als IT’er. Intussen heeft hij er zijn eigen IT-bedrijf en dat op z’n geheel eigen, unieke en excentrieke manier.

