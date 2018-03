Subsidies voor wie filmt op Vlaamse bodem

Het Screen Flanders Economisch Fonds investeert 995.000 euro in zeven Vlaamse en internationale animatie- en fictieprojecten. Dat maakte Vlaams minister van Economie Philippe Muyters bekend.

Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, een financieel duwtje in de rug. De Belgische (co)producenten kunnen via Screen Flanders tot 400.000 euro terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven in Vlaanderen.

Bijna één miljoen

Zeven projecten kregen samen 995.000 euro steun van Vlaanderen. Per project schommelt de steun tussen de 45.000 en 400.000 euro. Alles samen spendeerden de zeven ondersteunde producties 8,74 miljoen euro in het Vlaamse gewest.

Vier animatieprojecten, waarvan drie voornamelijk Vlaamse, wisten de jury te overtuigen. Het gaat om de animatiereeksen 'Three Little Ninjas Delivery Service' en 'Ridder Muis', naar de bekende boekenreeks van Dirk Nielandt en Marjolein Pottie, en de animatiespeelfilm 'Goudheidswaanzin', gebaseerd op het universum van de Urbanusstrips.

Het laatste animatieproject is de internationale coproductie 'Latte and the Magic Waterstone', gecoproduceerd voor Vlaanderen door het Gentse Grid Animation.

Fictieprojecten

Daarnaast investeerde het fonds ook in drie fictieprojecten. Het gaat om de Fins-Belgische crimireeks 'Bullets', in regie van Antti J. Jokinen, en de Zweeds-Belgische coproductie 'Stockholm Requiem, Fredrika Bergman' naar de populaire misdaadromans van Kristina Ohlsson.

Tot slot krijgt ook de low-budget zombiespeelfilm 'Yummy' steun van het fonds. De film is een regie van Lars Damoiseaux en wordt geproduceerd door A Team Productions, waarvan momenteel 'Patser' in de zalen loopt.

Economische hefboom

Screen Flanders investeerde in 2017 in totaal 4,5 miljoen euro in 24 projecten. Al die projecten spendeerden samen het recordbedrag van 34,6 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddelde economische hefboom van 7,70 per geïnvesteerde euro.