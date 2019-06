"Studio Tarara" wint award voor beste serie in Berlijn

De VTM-reeks "Studio Tarara" van productiehuis Shelter heeft de award voor Beste Serie gewonnen op het Berlin International TV Series Festival. Dat meldt dpg media, de groep boven VTM. In de categorie Beste Serie liet "Studio Tarara" "The Family Man" (India), "Magpie" (Israel), "Signs" (Polen), "Mocro Maffia" (Nederland) en "Matthew" (Argentinië) achter zich.

"Studio Tarara" is de eerste fictiereeks van Shelter, het bedrijf van televisiemaker Tim Van Aelst. De reeks speelt zich af in 1993 in de coulissen van de toen nog jonge commerciële zender VTM. Hoofdrolspeler Koen De Graeve kreeg in Berlijn de prijs voor Best Performance.

