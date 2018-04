Studio 100 lanceert geneesmiddelen

Studio 100 brengt nu ook geneesmiddelen op de markt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Zo zal er vanaf volgende maand een muggen- en tekenspray in de apotheek liggen van 'Maya de Bij'. Er komt ook een aersol van het figuurtje Bumba en gehoorbescherming van K3, Nachtwacht en Bumba.

“We hebben ook aromatherapie en multivitamines van Kabouter Plop”, zegt Koen Meersseman van Eureka Pharma, het bedrijf achter de producten. In totaal zullen er zo’n 24 farmaproducten van Studio 100 verkrijgbaar zijn.

“Kinderen vinden het niet altijd even aangenaam als je een medicijn wil toedienen, of een product moet aanbrengen”, zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100 in Het Laatste Nieuws. “Als zo een figuurtje dat kan vergemakkelijken is dat een goede zaak.”

Foto: Newpharma.be