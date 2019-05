StuBru rouwt om Christophe Lambrecht

Studio Brussel past na het onverwachte overlijden van presentator Christophe Lambrecht de programmatie aan. Dat meldt de VRT na afloop van intern overleg.

"Maandag is Studio Brussel niet in staat om te spreken, we zijn onze stem kwijt. Studio Brussel laat de hele dag luisteraars aan het woord en draait Christophe zijn favoriete muziek, want Christophe was muziek", luidt het. Ook de rest van de week wordt de programmatie aangepast. Tussen 9 en 12 uur wordt non-stop muziek gedraaid.

"We horen geen andere stem", aldus Studio Brussel. Luisteraars die de vertrouwde stem van Christophe Lambrecht in het ochtendblok ("Music@Work") moeten missen, kunnen een bericht voor hem achterlaten op het antwoordapparaat van 078-36 43 64.

Die persoonlijke berichten worden na 9 uur op de zender uitgezonden, tussen de lievelingsplaten van Lambrecht door. De radiopresentator overleed gisteren op 48-jarige leeftijd na hartfalen. Op de sociale media golven sindsdien de rouw- en huldebetuigingen aan het radio-icoon.