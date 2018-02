Stromae wordt binnenkort voor de eerste keer papa. Dat maakte de Franse entertainmentwebsite Public bekend.

Eind 2015 stapten de zanger en zijn vriendin Coralie Barbier nog in het huwelijksbootje. Deze zomer verwachten ze nu ook hun eerste kindje.

De zanger van Papaoutai werkt intussen verder met grote namen in de muziekwereld, maar van een nieuw solo-album is voorlopig geen sprake. Hij is al een tijdje uit de spotlights verdwenen door gezondheidsproblemen.