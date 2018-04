Stromae brengt nieuwe single uit

Stromae (33) bracht vannacht voor het eerst in ongeveer vijf jaar een nieuwe single uit. Het lied heet 'Défiler' en duurt maar liefst negen minuten. De single wordt ook gelinkt aan Capsule n°5, Stromae's modeshow.

De Belgische singer-songwriter Stromae verheugde zijn fans de afgelopen dagen al met enkele teasers van nieuwe muziek op de socialenetwerksite Instagram. Maar nu kan de nieuwe single volledig beluisterd worden. Het nieuwe lied 'Défiler' schreef Stromae samen met zijn broer Luc Junior Tam.

Capsule n°5

Het nieuwe nummer van Stromae is ook de soundtrack van Stromae’s catwalkshow Capsule n°5, begin deze maand in Parijs. De show presenteert de vijfde collectie van het modelabel Mosaert dat Paul Van Haver (de echte naam van Stromae) samen met zijn vrouw Coralie Barbier opstartte. De modeshow werd op al op 6 april gegeven in een Frans warenhuis.

Stromae verdween na zijn laatste album Racine Carrée uit de schijnwerpers en focuste op zijn kledingmerk. Aan de media liet hij weten dat hij geen comeback zou maken. Of zijn nieuwe single de voorbode is van meer nieuwe muziek, is dan ook niet duidelijk.