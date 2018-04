Stromae brengt nieuwe muziek uit

Zanger Stromae brengt op 25 april nieuwe muziek uit. Het gaat om de muziek die ook gebruikt wordt tijdens zijn modedéfilé vanavond in Parijs. Het muziekstuk krijgt de titel ‘Defiler’.

“Het gaat om de muziek die voor de modeshow werd gemaakt”, zegt Stromae aan persagentschap AFP. “De titel verwijst naar het modedéfilé maar ook naar het marcheren, en dan vooral tegen de richting in marcheren.” Het stuk duurt tien minuten.

“Het is een soort première na vijf jaar afwezigheid, en dat doet zeker deugd. Maar het betekent absoluut niet dat ik een nieuw album zal uitbrengen”, verduidelijkt de zanger die in het echte leven als Paul Van Haver door het leven gaat. “Het is een nummer dat ontstaan is omdat de kans zich voordeed. Ik sluit niet uit dat er een nieuw album komt, maar ik weet eerlijk gezegd zelf niet wanneer dat zal zijn."

Malariapillen

Stromae verdween van het toneel toen hij tijdens een tournee door Afrika in 2015 malariapillen moest slikken. Die medicatie gaf hem enorme bijwerkingen waar hij twee jaar ziek en depressief van was.

In 2009 heeft Stromae Mosaert opgericht, een modelabel waarin hij samen met zijn echtgenote Coralie Barbier en zijn broer Luc Junior Tam collecties uitbrengt geïnspireerd op art déco en art nouveau. De collectie die vanavond in Parijs wordt geshowd, is reeds de vijfde van het merk, dat enkel unisex kledij uitbrengt.