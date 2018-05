Strenge regels voor social influencers

De Federale Overheidsdienst Economie heeft nieuwe richtlijnen voorgesteld die duidelijk moeten maken dat bepaalde posts of video’s op sociale media gesponsord zijn. Bedrijven doen steeds vaker een beroep op online influencers om hun merk, product of dienst te promoten, maar het is niet altijd duidelijk of die laatsten daar voor vergoed worden.

Daarom heeft de FOD Economie nu regels vastgelegd waar elke influencer – iemand met een groot bereik of veel volgers op sociale media – zich moet aan houden. Die regels zijn opvallend streng.

‘Reclame’

Zo zal bijvoorbeeld elke Facebook- of Instagrampost moeten beginnen met het woord ‘reclame’ als de influencer er een vergoeding of ander voordeel voor krijgt. Ook als je een 'affiliate link' deelt – waarbij je een commissie krijgt op elke verkoop via jouw link – is de vermelding van ‘reclame’ verplicht.

Niet alleen wie de advertentie op sociale media plaatst, kan aansprakelijk gesteld worden. Ook de bedrijven die de opdracht geven voor de reclameposts, kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor inbreuken. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 208 tot 40.000 euro.

Instagram

De nieuwe richtlijnen gelden op onder meer Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Snapchat. Op de website van de FOD Economie, vind je alle regels terug. Hieronder hebben wij alvast de belangrijkste opgesomd.

Bovenaan moet je steeds ‘reclame’ vermelden, om voor je volgers en lezers duidelijk te maken dat de post reclame bevat. Dat is ook het geval als je bericht zowel niet-commerciële inhoud als reclame bevat.

Plaats je een foto of filmpje op Instagram, dan moet je aan het begin van je post 'reclame' zetten of de hashtag #reclame gebruiken. Het is dus niet meer voldoende om een merk of product te taggen.

Ook op Facebook, Snapchat en YouTube moet je post het label 'reclame' bevatten.

VTM NIEUWS sprak onlangs nog met social influencer Camille Botten (19). Zij vertelde toen hoeveel ze verdient met haar Instagramprofiel.

