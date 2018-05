Strenge regels voor influencers op komst

De Federale Overheidsdienst Economie stelt nieuwe richtlijnen voor die duidelijk moeten maken dat bepaalde posts of video’s op sociale media gesponsord zijn. Bedrijven doen steeds vaker een beroep op influencers om hun merk, product of dienst te promoten, maar het is niet altijd duidelijk of die laatsten daar voor vergoed worden.

Daarom wil de FOD Economie nu regels vastleggen waar elke influencer – iemand met een groot bereik of veel volgers op sociale media – zich moet aan houden. Er circuleerde vandaag een document met strenge regels op Twitter, waar heel wat reactie op kwam. Maar de richtlijnen waren nog niet gevalideerd laat de overheidsdienst weten in een tweet. "De publicatie op onze website was voorbarig."

(Meer onder de tweet)

#slechtereclame De "Guidelines voor online influencers" waren niet gevalideerd. De publicatie op onze website was bijgevolg voorbarig. Er zal eerst overleg gepleegd worden met de belangrijkste actoren in de sector van online influencers. — FODEconomie (@FODEconomie) 15 mei 2018

‘Reclame’

Volgens de regels uit het gelekte document zou elke Facebook- of Instagrampost moeten beginnen met het woord ‘reclame’ als de influencer er een vergoeding of ander voordeel voor krijgt. Ook als je een 'affiliate link' deelt – waarbij je een commissie krijgt op elke verkoop via jouw link – is de vermelding van ‘reclame’ verplicht.

Wie de regels overtreedt, kan een boete van 208 tot 40.000 euro riskeren.