Streamen voor het eerst populairder dan cd

Belgen streamen steeds meer muziek. Dat blijkt uit cijfers van BEA Music. In 2017 was voor het eerst meer dan de helft van alle muziekverkoop in België digitaal. Bovendien doen Belgische artiesten het goed. Zeven van de tien bestverkochte albums in Vlaanderen zijn van lokale artiesten.

BEA Music, de vertegenwoordiger van de distributeurs en producenten van muziek in België, noteerde ook in 2017 een sterke groei van 38,6 procent in betalende muziekstreaming via bijvoorbeeld Apple Music, Deezer of Spotify. Met 41 procent van alle verkopen heeft betalende muziekstreaming in 2017 voor het eerst de cd (37 procent) van de troon gestoten als meest populaire muziekformaat in België.

(Lees verder onder de foto)

Groeiend marktaandeel online verkoop

Ondertussen bedraagt het totale marktaandeel van het online muzieksegment – dat wil zeggen streaming en downloads – 54 procent. De digitale verkoop haalt een omzet van 39 miljoen euro, waarvan zo’n 30 miljoen gegenereerd wordt uit streaming.

Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. In 2015 bedroeg de omzet 26 miljoen euro en in 2016 33 miljoen euro. Volgens Peter Swaelens van BEA Music zal het aandeel van muziekstreaming blijven stijgen.

(Lees verder onder de foto)

“Een vergelijking met onze buurlanden toont aan dat we in België streaming iets trager hebben omarmd. We verwachten een verdere groei van deze dienst, zeker ook mede door de kracht van lokale artiesten”, aldus Swaelens.

Cd, dvd en vinyl

Dat steeds meer mensen de weg vinden naar het online muziekaanbod, wil niet zeggen dat de cd’s, dvd’s en vinylplaten ten dode zijn opgeschreven. Ze maken nog steeds 47 procent uit van het marktaandeel. Dat is een daling van zeventien procent, maar “het fysieke muzieksegment houdt relatief gezien goed stand met een omzet van bijna 31 miljoen euro” verklaart, Swaelens.

Populariteit van lokale artiesten

Niet alleen doet de muziekverkoop het niet slecht, ook de Belgische artiesten kunnen tevreden zijn. In Vlaanderen zijn zeven van de tien bestverkochte albums van Belgische artiesten. Zij moesten enkel Ed Sheeran aan zich laten voorbijgaan.

“De rol van platenfirma’s is verre van uitgespeeld; door hun inspanningen in promotie en marketing garanderen muziekproducenten en -distributeurs onze lokale artiesten de meeste kans op een succesvolle carrière”, besluit Patrick Guns, Voorzitter BEA Music en General Manager Universal Music Belgium.