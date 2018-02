Straks ook vacaturefunctie op Facebook

Facebook gaat de vacaturezoekfunctie die in februari 2017 in de Verenigde Staten gelanceerd werd, uitbreiden naar veertig landen. Ook in België zal het mogelijk worden om vacatures te zoeken via de socialenetwerksite.

Naast België krijgen onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Brazilië de vacaturefunctie op Facebook. De nieuwe functie gaat er in de komende weken online. Facebook heeft geen concrete datum vastgelegd.

Met 'Facebook Jobs' kan een bedrijf een vacature plaatsen. De gratis dienst moet de vacatures een groter platform geven. Ook voor de gebruiker/jobzoeker is de dienst gratis. Gebruikers kunnen de functie ook via de smartphone activeren.