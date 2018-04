Straks anders werken door deze apps?

Kunnen we straks eender waar en wanneer ons eigen kantoor én private parkeerplaats ter beschikking hebben? Wel als het van drie Belgische uitvinders afhangt. Zij ontwikkelden tools die een andere kijk werpen op de huidige, klassieke manier van werken.

Drie Belgische uitvinders hebben mogelijk een oplossing bedacht voor de files en de bijhorende problemen. Hun idee? Een bureau in iedere stad, een slimme parkeerapp en een virtuele receptioniste. Samen met enkele tientallen andere innovators kwamen ze hun uitvindingen voorstellen in het Proximus Innovation Pavilion op ‘REALTY’, het grootste vastgoedevent van ons land.

1. In elke stad je eigen bureau

Stel, je moet je iedere dag verplaatsen van Leuven naar Antwerpen om te gaan werken. Dat betekent minstens een uur in de auto, terwijl er in de buurt van je woning misschien wel tientallen kantoren leeg staan. Of je moet bijvoorbeeld een klant gaan bezoeken in een andere stad, waardoor je die dag meer in je wagen zit dan op je bureaustoel.

De app ‘Wokero’ heeft daar een antwoord op geformuleerd. Zij laat werkgevers toe om leegstaande bureaus onmiddellijk aan te bieden en te verhuren. Geregistreerde gebruikers kunnen dan op hun smartphone nagaan welke bureaus vrij zijn en vervolgens kiezen op welke locatie ze zullen werken.

(Lees verder onder de video)

2. Overal privéparking

De parkeerapp 'BePark' heeft dan weer een oplossing voor de mensen die hun wagen niet kwijtraken op hun werk, in een parkeergarage of op de plek van hun afspraak. Op dat platform kunnen bedrijven of privépersonen hun vrije parkeerplaatsen verhuren.

Wie een parkeerplaats huurt, moet gewoon naar die plek rijden. Via hun smartphone ontvangen ze een code die de garagepoort opent.

(Lees verder onder de video)

3. Virtuele receptioniste

Op een andere plek werken, betekent daarom niet dat je geen klanten of collega’s meer kan ontvangen. Bedrijven kunnen nu ook een virtuele receptionist(e) installeren in hun inkomhal.

“Dat kan door er een tablet te plaatsen die je toegang biedt tot de nieuwe app 'Proxyclick'”, zegt Van Marcke. “Met één klik vullen bezoekers hun gegevens in op de tablet. Wanneer ze vervolgens op ‘verzenden’ drukken, krijg je meteen een melding op je gsm dat je afspraak is toegekomen. Zo kan je zonder tijdverlies en discussie je bezoeker snel en vlot ontvangen.”