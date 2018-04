Stormloop op nieuwe Primark in Antwerpen

Op de Meir in Antwerpen is vanmorgen een nieuwe Primark-winkel geopend. En dat zorgde voor een ware stormloop: rijen nieuwsgierige klanten schoven aan om de winkel binnen te kunnen. Om 10 uur gingen de deuren open maar ook nu is het er nog erg druk.

Met wel 5.900 vierkante meter winkeloppervlakte moet de vestiging in Antwerpen de 'flagshipstore' van Primark worden in België. Er zou sterk worden ingezet op beleving, met tientallen paskamers en kassa's, alsook relaxzones met gsm-laders en wifi.

550 werknemers

In de aanloop naar de opening hield de keten tien jobdagen, waarvoor ze steun kreeg van de stad Antwerpen en arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Van 1.200 kandidaten zijn er volgens Primark uiteindelijk 550 aangeworven, goed voor 370 voltijdse banen. De werknemers zijn volgens het concern sinds een aantal weken aan de slag, onder meer voor de inrichting van de winkel en een opleiding.

Kritiek

Primark, dat in het verleden heel wat kritiek kreeg over onder meer haar duurzaamheid, heeft in België momenteel al winkels in Gent, Hasselt, Brussel, Charleroi en Luik