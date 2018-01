Storing bij Netflix opgelost

Slecht nieuws voor wie deze avond een film of serie wou kijken op Netflix. De streamingsdienst lag sinds 21 uur plat. Er was sprake van een wereldwijde storing, maar ondertussen lijken de meeste problemen opgelost.

“Er is een onverwachte fout opgetreden. Laad de pagina nogmaals en probeer het opnieuw.” Wie een avondje Netflix gepland had, was er aan voor de moeite. Zowel via computer als via televisie waren er problemen. Netflix was snel op de hoogte van de problemen en liet weten dat de problemen spoedig verholpen zouden zijn.

Mocht je nog last ondervinden van de storing op #Netflix, deze zal spoedig verholpen zijn zo laat de technische afdeling van de streamingdienst weten! https://t.co/gvs1Yjo2Yi — Netflix BE (@BENetflix) January 25, 2018

Tegen 23 uur waren de meeste klachten van de baan.