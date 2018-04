Stikken en naaien ook hip bij kinderen

Je eigen kleren maken met een stikmachine is helemaal 'in', zelfs bij kinderen. Tijdens deze paasvakantie waren er zelfs heel wat workshops waarbij kinderen hun eigen kleren leerden maken. En die kenden zo veel succes dat ze meteen helemaal volzet waren.

Zwem-, turn- en ponykampen hebben er een nieuwe concurrent bij. Steeds meer kinderen leerden deze paasvakantie hun eigen kledij maken tijdens speciale workshops. En die vallen in de smaak, want de naai- en stikworkshops waren in een mum van tijd volzet.

Patronen knippen, stukken op elkaar spelden en centimeter per centimeter stikken, zo starten kinderen aan hun eigen trui, rok of vest. Meer dan een naaimachine, draad, een leuk stofje en opperste concentratie hebben ze er niet voor nodig.