Stierf O'Riordan aan overdosis Fentanyl?

Het lijkt erop dat Dolores O’Riordan, de zangeres van The Cranberries, overleden is aan een overdosis Fentanyl. Dat meldt de Amerikaanse krant Santa Monica Observer op basis van anonieme bronnen bij de Londense politie. De zangeres stierf op 15 januari in een hotel in Londen.

Fentanyl is een krachtige pijnstiller en kostte ook al het leven aan zangers Prince en Tom Petty. Volgens de Amerikaanse krant vond de politie de verpakking van het product naast haar bed en probeerde O’Riordan uit het leven te stappen. In 2013 deed de zangeres al een zelfmoordpoging via overdosis.

The Cranberries werden wereldberoemd met hun hit Zombie. De band verkocht wereldwijd meer dan veertig miljoen albums.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.