Stemproblemen Bono: concert U2 stopgezet

De Ierse rockgroep U2 heeft gisterenavond in Berlijn na enkele liedjes een concert moeten onderbreken wegens stemverlies van zanger Bono. "Het spijt ons erg dat het concert van deze avond geannuleerd moest worden", luidt het in een persbericht op de website van de groep. "Bono was in grote vorm en zijn stem in uitstekende conditie voor de show, maar na enkele liedjes raakte hij zijn stem volledig kwijt. We weten niet wat er gebeurd is en zullen een arts raadplegen."

Het ging om het tweede en laatste concert van U2 in Berlijn, in het kader van een tournee. Al bij de eerste nummers leek Bono moeilijkheden te hebben met zijn stem. De 58-jarige zanger moest de show herhaaldelijk onderbreken, ook tijdens nummers, om te drinken. Uiteindelijk gaf hij te kennen niet meer verder te kunnen.

Het publiek van duizenden mensen zou op een latere datum kunnen terugkomen voor een concert.