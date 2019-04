STEM2019: VTM NIEUWS plant "grootste live-operatie ooit" en pakt uit met online-ochtendnieuws

VTM NIEUWS wil op de verkiezingsdag van 26 mei uitpakken met de "grootste en langste live-operatie" uit de geschiedenis van de nieuwsdienst. Dat heeft Nicholas Lataire, hoofdredacteur van VTM NIEUWS, donderdag gezegd bij de voorstelling van de verkiezingsplanning van de nieuwsdienst. De zender plant ook een aantal nieuwigheden. Zo komt er in de week voor de verkiezingen elke dag een online-ochtendnieuws.

Met de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in aantocht wil VTM NIEUWS alles uit de kast halen. De commerciële zender mengt daarbij oude met nieuwe recepten.

Zo zal nieuwsanker Dany Verstraeten elke zondag in aanloop naar 26 mei politieke duels modereren. Als een soort voorgerecht voor die wekelijks duels komt er vrijdag 26 april al een duel tussen Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld).

Op maandag 29 april komt "De Stem van Vlaanderen" online, de stemtest die in 2018 door meer dan een miljoen Vlamingen werd ingevuld. Nieuw is dat er ook een "Stem van de Jeugd" is voorzien, waarbij ook jongeren tussen 15 en 18 een stem krijgen.

Vanaf 13 mei is er "De Ronde van Freek" waarbij Freek Braeckman verschillende thema's aankaart op basis van menselijke verhalen. Vanaf die dag zal analist Noël Slangen ook telkens de dag afsluiten met de eigen vlog "Het Laatste Woord" op vtmnieuws.be.

Het zwaartepunt ligt in de laatste week voor de verkiezingen. Op maandag 20 mei lanceert VTM NIEUWS "Het Grote Gelddebat" op basis van een bevraging bij iVox. Vanaf die maandag pakt de zender ook uit met online ochtendnieuws om 7 uur. Het zal gaan om korte uitzendingen van een kwartier waarin Elke Pattyn de meest actuele thema's overloopt.

In dezelfde week is er ook een speciale Telefacts-uitzending waarin ministers worden gevolgd terwijl ze een dag meedraaien in een bedrijf of een andere organisatie. Een andere 'klassieker' zijn de speciale uitzendingen van Jambers waarin Paul Jambers de kijker een blik moet geven achter de schermen van de campagne. Dit keer zoomt de reportagemaker in op de strijd tussen Groen en N-VA. En de avond voor de verkiezingen is er "Het Laatste Debat" met de partijvoorzitters. Net als bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 opteert de nieuwsdienst voor een live-uitzending op locatie, ditmaal Mechelen.

Op de verkiezingsdag zelf wil VTM NIEUWS volgens hoofdredacteur Lataire uitpakken met de "grootste en langste live-operatie" uit de geschiedenis van de zender. Bedoeling is om over heel het land de belangrijkste kopstukken te volgen en zo ook snel de eerste reacties te sprokkelen. "Waar de kopstukken bewegen, zullen onze camera's bewegen", aldus Lataire. De live-marathon begint om 8 uur met Birgit Van Mol en vanaf 11 uur neemt Stef Wauters de fakkel over.