Stef Wauters even nieuwsanker op Joe

Vandaag is het voor velen de eerste schooldag, maar ook voor VTM NIEUWS-anker Stef Wauters was het een spannende dag. Hij werd deze ochtend even de radionieuwslezer van het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx.

Grim Vermeiren, de vaste nieuwslezer van de ochtend, bracht vandaag voor het eerst zijn zoontje van 2,5 jaar naar school. Vandaar dat tv-collega Stef voor hem van 6 tot 9 uur in de bres sprong en dat verliep vlekkeloos.

Elke ochtend geeft VTM NIEUWS-weerman en collega Frank Duboccage ook het weer mee voor de Joe-luisteraars, maar dat was Stef even vergeten: “Mag ik het weer nog meegeven? Of nee, Frank is er ook? Hier op de radio? Mijn god, schnabbelaar. Neem het maar over”, zei Stef al lachend.