Star Wars-film gigantisch succes

'Star Wars: The Last Jedi' heeft al vijfhonderdduizend bezoekers naar de Belgische bioscopen gelokt, en dat in amper zeventien dagen tijd. Wereldwijd bracht de film al meer dan negenhonderd miljoen dollar op. Ter vergelijking: er waren dit jaar maar drie films die de kaap van het miljard dollar rondden, en dat verspreid over een heel jaar.

De sciencefictionsaga kan duidelijk nog heel wat mensen bekoren. Met vijfhonderdduizend bezoekers in iets meer dan twee weken tijd lijkt de meeste recente film uit de Star Wars-reeks alle records te breken.

De succesvolste Vlaamse film dit jaar was 'Le fidèle' en die brachts slechts 133.000 bezoekers naar onze zalen. Maar het succes van Star Wars lijkt zich niet te beperken tot Vlaanderen. Ook internationaal lijkt Star Wars op weg naar een monsteropbrengst. 'Verschrikkelijke Ikke 3', 'Fate of the Furious' en 'Beauty and the Beast' brachten dit jaar meer dan een miljard op. In zeventien dagen tijd zit Star Wars al boven de 900.000 miljoen.